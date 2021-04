برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے پاکستان پر سفری پابندیوں کو امتیاز ی سلوک قراردیدیا

لندن (مجتبیٰ علی شاہ )پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیےجانے برطانوی حکومت کے فیصلے کو امتیازی سلوک قرار دے دیا، انہو ں نے برطانوی وزیرخارجہ ڈومینک راب کو خط لکھ دیا۔

ناز شاہ نے خط میں کہا ہےکہ پاکستان سے زیادہ اموات توبھارت، جرمنی اور فرانس میں ہورہی ہیں لیکن ریڈلسٹ میں ان ممالک کی بجائے پاکستان کو کیوں ڈالا، لگتا ہے بورس حکومت کورونا پرسیاست کھیل رہی ہے۔انہوں نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے سوالات اٹھا دیئے ۔

نازشاہ کاکہناتھاکہ لندن بھارت سمیت کئی ممالک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی شر ح پاکستان سے زیادہ ہے لیکن انھیں ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ۔

Why aren’t countries which have significant more cases, including the South African variant, not on the red list too? Why #Pakistan and not France which has 10 times more cases. I’ve been raising this for weeks and still no answers from @MattHancock or @DominicRaab ? https://t.co/jsq8VsBfU1 pic.twitter.com/fn39l3V6Z1