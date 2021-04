"7 دن میں معافی مانگو ورنہ ۔۔۔" کاوے موسوی نے براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ تیار کرنے والے جسٹس (ر) عظمت سعید کے خلاف بڑا اعلان کردیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) براڈ شیٹ کے چیف ایگزیکٹو کاوے موسوی نے براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات کرنے والے جسٹس (ر) عظمت سعید شیخ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کردیا۔

اپنے ویڈیو پیغام میں کاوے موسوی نے کہا کہ جسٹس (ر) عظمت سعید شیخ نے براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں جو زبان استعمال کی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مافیا کے وکیل ہیں۔

کاوے موسوی نے جسٹس (ر) عظمت سعید شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس معافی مانگنے کیلئے سات دن کا وقت ہے اور اگر اس دوران آپ نے معافی نہ مانگی تو آپ کے خلاف لندن ہائیکورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور آپ کو یہاں آکر جواب دینا پڑے گا۔

کاوے موسوی نے کہا کہ جسٹس (ر) عظمت سعید شیخ نے انہیں اپنی رپورٹ میں سزا یافتہ مجرم قرار دیا جو حقیقت کے برعکس ہے ۔ عظمت سعید کو کریمنل اور سول سزاؤں کا فرق ہی نہیں پتہ، اس لیے انہوں نے مجھے سزا یافتہ مجرم قرار دیا۔

Broadsheet CEO Kaveh Moussavi announces to sue Justice Azmat Saeed Sheikh for defaming him in the Broadsheet Commission report, gives 7 days notice for apology; says language used in the report is that of a 'mafia lawyer' pic.twitter.com/NqFoiRqnmr