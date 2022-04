مارکس امپرومنٹ،سٹوڈنٹس کو تین سال میں 4چانس مارکس امپرومنٹ،سٹوڈنٹس کو تین سال میں 4چانس

بہاولپور(بیورورپورٹ،ڈسٹرکٹ بیورو) پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کے فیصلہ کے مطابق میٹرک و انٹرمیڈیٹ امتحان میں پاس 2020 و مابعد کے امیدواران کو مارکس/گریڈ امپروو منٹ کیلئے 3 سال کے عرصہ میں چار امتحانی مواقع حاصل ہونگے۔(بقیہ نمبر26صفحہ6پر)

تفصیلات کے مطابق وہ امیدواران جنہوں نے گزشتہ عرصہ میں مارکس امپروومنٹ کا امتحان دیا اورگریڈ امپرووکرنے میں ناکام رہے ا ور ان کے مارکس ابھی بھی 50% سے کم یا Overallگریڈ E،Dہے، ان کو گریڈ C حاصل کرنے تک تین سال میں مزید چانس دیئے جائیں گے۔ ایسے تمام امیدواران بورڈ قواعدکے تحت مجوزہ رائج الوقت سلیبس /کورس کے مطابق مضمون وائز (ایک یا زیادہ مضامین)،یاپارٹ ون یا پارٹ ٹو یا دونوں پارٹس (کمبائن) کاامتحان دے کرمارکس/گریڈ امپروو منٹ کر سکتے ہیں۔2020 اور 2021کے امتحان میں Overall گریڈ E،D حاصل کرنے والے امیدواران کے نمبرات اگر 50% یاگریڈ C کے مساوی بڑھ گئے ہیں تو مزید چانس کی سہولت ختم تصور ہوگی۔ مذکورہ کیٹگری کے امیدواران کی تعلیمی اسناد پر حاصل کردہ مواقع(Number of attempts)بھی تحریر کیئے جائیں گے۔میٹرک و انٹرمیڈیٹ سطح کے ایسے امیدواران جو امتحان پاس کرنے کے دو سال کے عرصہ کے بعد مارکس/گریڈ امپروومنٹ کے امتحان میں شمولیت کے خواہشمند ہیں وہ اس امر کا بیان حلفی بورڈ ہذا کو مہیا کریں گے کہ انہوں نیاس سے قبل (عرصہ دو سال میں) Higher Qualification حاصل نہیں کی ہے۔مارکس/گریڈ امپروو منٹ کے خواہشمند امیدواران بورڈ کی ویب سائٹ سے 15 اپریل2022 تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم آن لائن کرکیاپنی رہائش کے قریب ترین سرکاری یا بورڈ سے الحاق شدہ تعلیمی ادارے (سکول / کالج)کیسربراہ (ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل) سے تصدیق شدہ داخلہ فارم اور فیس وغیرہ کی ہارڈ کاپی متعلقہ آفیسر اسسٹنٹ کنٹرولر میٹرک /انٹرمیڈیٹ تعلیمی بورڈ بہاولپورکو مورخہ 15 اپریل 2022 تک دستی جمع کرائیں یا بذریعہ ڈاک /کوریئر ارسال کریں۔مارکس/گریڈ امپروو منٹ سے متعلق ا ورفیس شیڈول و دیگر معلومات کیلئے بورڈ کی ویب سائٹ www.bisebwp.edu.pk ملاحظہ کریں۔

