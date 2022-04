اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) فرخ حبیب کا کہنا ہے کہ نئے الیکشن 90 روز میں ہوں گے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں فرخ حبیب نے نئے انتخابات سے متعلق بتایا۔

New elections will be held in 90 days