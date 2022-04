عمران خان کا سرپرائز، اداکار شان کا رد عمل سامنے آ گیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت کی جانب سے آج کھیلی گئی سیاسی چال پر پاکستان کے نامور اداکار شان شاہد نے عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔

اپنے ایک بیان میں شانے کہا کہ آپ آج کے سب سے بڑے سیاسی ذہن رکھنے والے ہیں۔اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ ایک کرکٹر ہو لیکن آپ نے آج ثابت کر دیاہے کہ آپ سب سے زیادہ سیاسی ذہن رکھتے ہو۔کیا گیند گھمائی ایک ہی گیند میں تین وکٹیں۔

And they thought you were a cricketer you are the best political mind of today @ImranKhanPTI what an …..in swing 3 wickets with 1ball pic.twitter.com/NdEKGl1efG