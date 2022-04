بلاول نے عمران خان کو "ایک چھوٹا سا ڈکٹیٹر" قرار دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ قبل از وقت انتخابات اپوزیشن کا مطالبہ تھا، عمران خان ایک ڈکٹیٹر ہیں جن کی انا پاکستان کے آئین سے بھی بڑی ہے، انہیں ووٹ کی طاقت سے ہرائیں گے۔

عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ کی غیر آئینی سیاسی تبدیلی کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، قبل از وقت انتخابات ہمارا مطالبہ تھا آپ کا نہیں، تحریک عدم اعتماد، انتخابی اصلاحات اور قبل از وقت شفاف انتخابات ہمارا دیرینہ مقصد ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب وزیر اعظم اور سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہو تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاسکتیں اور سپیکر تحریک پر ووٹنگ کے بغیر اجلاس ملتوی نہیں کرسکتا۔ آج تم نے ثابت کردیا ہے کہ تم ایک ایسے چھوٹے سے ڈکٹیٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہو جس کی انا ہمارے آئین سے زیادہ بڑی ہے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم تمہیں ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ سے باہر کرسکتے ہیں اور ہم تمہیں الیکشن میں بھی ووٹ کی طاقت سے ہرائیں گے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے قبل از وقت انتخابات کے معاملے پر رد عمل پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔

can’t end the session without out voting on the NCM. Today you proved you are nothing but a tiny little dictator who’s ego is more important that our constitution. We proved we are ready to vote you out of parliament & will vote you out in elections. 2/2