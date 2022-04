”آج جو کچھ ہوا ، غیر آئینی ہوا “ ایک اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر حکومت کی قانونی ٹیم میں ہلچل مچ گئی۔ایک اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کاشف سرور پراچہ نے آج حکومت کے غیر آئینی اقدام پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اس سے قبل تحریک عدم اعتماد پر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ پر ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔

تفصیل کے مطابق کاش سرور پراچہ نے اپنے استعفیٰ دینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں آئین کے ساتھ وفاداری اور آج ہونے والے واقعات کی وجہ سے اپنااستعفیٰ پیش کر رہا ہوں ۔

اس سے قبل ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود نے کہا تھا کہ ڈپٹی سپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی ، آج آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں ، مزید حکومت کا دفاع نہیں کر سکتا، غیرجمہوری اور غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرتا ہوں۔نجی ٹی وی جیو نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اور کسی آمر کے دور میں تو ایسے اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے مگر جمہوری دور میں نہیں۔ آج ڈپٹی سپیکر کا اقدام قانون کی خلاف ورزی ہے ، آج جو ہوا ان کی خواہشات کے مطابق ہوا مگر آئین کے مطابق نہیں ہوا ، سپریم کورٹ کو اس معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہئے۔

