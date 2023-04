گھر میں گھسنے کی کوشش کرنیوالے دراصل کون تھے؟ جمائما خان کامؤقف بھی آگیا

لندن (ویب ڈیسک) پولیس کو دئیے گئے بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے کہا کہ گھر میں گھسنے والوں کا تعلق پی ٹی آئی کے مخالفین سے تھا۔ چند روز قبل جمائما نے ٹوئٹر پر نا معلوم افراد کے گھر میں داخل ہونے تصاویر دیں تھیں۔

"ہم نیوز" کے مطابق جمائما کے گھر میں نامعلوم افراد کے داخلے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جمائما نے سکاٹ لینڈ یارڈ پر بھی الزام عائد کیا ہےکہ انہوں نے گذشتہ نومبر میں مظاہرین کی جانب سے ان کے بیڈ روم میں گھسنے کی پریشان کن دھمکیوں کو نظر انداز کیا تھا ۔

If you can identify them, then please let me know…. pic.twitter.com/sHk6BtIND7