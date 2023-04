جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹوکول کے بغیر پیدل ہی سپریم کورٹ آمد، ویڈیو سامنے آگئی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹوکول کے بغیر پیدل ہی عدالت عظمیٰ آمد کی ویڈیو سامنے آگئی ۔

سوشل میڈیا پر شیئر ہو نے والی ویڈیو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بادی النظر میں ایک عدالتی اہلکار کے ساتھ سڑک پر پیدل چلتے دیکھا گیا جو سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس سے گزر کر احاطہ عدالت میں چلے گئے ۔

جیونیوز سے وابستہ صحافی مرتضیٰ علی شاہ نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی پروٹوکول کے بغیر سپریم کورٹ آئے "۔

Justice Qazi Faez Isa arrives at the Supreme Court without any protocol pic.twitter.com/grTzI6IQG4