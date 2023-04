 والدین کی پسند کے نوجوان سے شادی کے بعد’نشئی‘ دلہن کا اپنے محبوب سے بھی شادی کرنے کا فیصلہ، پولیس بلانا پڑگئی 

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک دلہن نے شادی کے فوراً بعد ایک ایسا مطالبہ کر دیا کہ سن کریقین کرنا مشکل ہو جائے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق دلہن کسی اور شخص سے محبت کرتی تھی مگر اس کی شادی کسی اور سے کر دی گئی۔ اس نے ماں باپ کی پسند کے شخص کے ساتھ شادی تو کر لی مگر شادی کے فوراً بعد ہنگامہ برپا کر دیا کہ وہ اس کے بعد اپنے محبوب کے ساتھ بھی شادی کرے گی۔

رپورٹ کے مطابق دلہن کا ہنگامہ اس قدر بڑھا کہ پولیس کو مداخلت کرنی پڑ گئی۔ ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی ہے جس میں عروسی جوڑے میںملبوس اس دلہن کو کسی پولیس سٹیشن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین پولیس اہلکار دلہن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں مگر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور مسلسل چلا رہی ہوتی ہیں کہ ”ہم دو شادی کریں گے، دو شادی۔“

"Do shaadi karenge Do Shaadi"

Woman demands marriage with lover soon after her wedding with a man

Police watches as mute spectators

Feeling so bad for her Husband

EQUALITY ! pic.twitter.com/S6zbiqE731