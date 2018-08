پرویز خٹک نے پوری قوم سے معافی مانگ لی، ویڈیو جاری کردی

اسلام آباد، پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا اور تحریک انصاف کے رہنماءپرویز خٹک نے اپنے متنازعہ بیان پر قوم سے معافی مانگ لی اور اس ضمن میں ویڈیو بیان بھی جاری کردیا۔

اپنے ویڈیو پیغام میں پرویز خٹک کا کہناہے کہ ’انتخابی مہم کے دوران میں نے جو بیان دیا تھا، اس پر پہلے ہی عدالت سے معذرت کرچکا ہوں،میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھابلکہ معاشرے میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کرنا تھا، جس میں ووٹ کی خریدوفروخت شامل ہے تاہم اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں‘۔

Parvez Khattak apologises to the nation for his statement during the election campaign pic.twitter.com/IF8D7hUWS0