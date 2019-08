بھارتی باکسر کا کھیل میں بھی ’جنگی جنون‘ اپنے سامنے ایسی چیزیں سجا کر عامر خان کو مقابلے کا چیلنج کر دیا کہ آپ کے غصے کی انتہاءنہ رہے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی باکسر نیرج گویت نے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کو ٹیبل پر اسلحہ سجا کر فائٹ کیلئے چیلنج کیا ہے جس پر عامر خان نے بھی انہیں خوب کراراجواب دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی باکسر نیرج گویت نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اسلحے سے سجی ٹیبل کے ساتھ بیٹھے ہیں۔اس تصویر کے ساتھ بھارتی باکسر نے کیپشن لکھا کہ میں فٹ ہو گیا ہوں، عامر خان کو رنگ میں ہرانے کیلئے تیار ہوں۔

I am fit now and ready to beat @amirkingkhan in the ring @WBCBoxing @wbcmoro #pearl_title pic.twitter.com/QJWNCHGfFo

برطانوی نژاد پاکستانی باکسر عامرخان نے بھارتی باکسر نیرج گویت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے ان پستول اور گن سے بھی نہیں ہرا سکتے۔عامر خان نے کہا تمہیں مجھے ہرانے کیلئے گن سے زیادہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔

Haha you would need more than a gun to beat me! https://t.co/lFWvZozVXi