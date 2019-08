بھارت کا پاکستان پر ایل او سی پار کرنے اور لاشیں قبضے میں لینے کا الزام بے بنیاد ہے: ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہاہے کہ ایل اوسی پر پاکستان کی کارروائی کا الزام محض پروپیگنڈا ہے اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے عالمی برداری کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, لاشیں قبضے میں رکھنے کا پروپیگنڈا بھی جھوٹ کا پلندہ ہے ، اس طرح کا ڈرامہ بھارت کی گمراہ کن چا ل ہے ۔

آئی ایس پی آر سے جاری بیان میں میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی کارروائی کے بھارتی الزامات کامقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے توجہ ہٹاناہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزام بھارتی واویلاہے ،بھارت گمراہ کن پروپیگنڈا کررہا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز ظلم وستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، بھارت عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے ہٹانا چاہتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم میں اضافہ کردیا ہے اور الزامات مقبوضہ کشمیر میں جبر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے ۔انہوں نے کہا کہ لاشیں قبضے میں رکھنے کا پروپیگنڈا بھی جھوٹ کا پلندہ ہے ، اس طرح کا ڈرامہ بھارت کی گمراہ کن چا ل ہے ۔

Indian allegations of cross LOC action by Pakistan and possession of bodies are mere propaganda. Such blatant lies / staged dramas are Indian disinformation manoeuvre to divert world attention from increased atrocities by Indian Occupation Forces inside IOJ&K.