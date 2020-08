حمزہ عباسی اور نیمل خاورکے ہاں بچے کی ولادت

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور عباسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔حمزہ نے ننھے مہمان کی آمد کی اطلاع مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پررات گئے دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی کرنے والے حمزہ عباسی نے رات گئے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ "’اللہ نے مجھے اور نیمل کو بیٹے محمد مصطفیٰ عباسی کی نعمت سے نوازا ہے۔‘

انہوں نے لکھا کہ ’میری دعا ہے کہ میرا بیٹا اللّہ کا شکر گزار بندہ، ایک اچھا، شائستہ اور ایماندار انسان بنے اور اللّہ اس کی زندگی اور آخرت میں برکت عطا کرے۔‘

حمزہ نے اپنے پیغام میں مداحوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔

Allah has blessed me and Naimal with a baby boy, Muhammad Mustafa Abbasi. I pray that he becomes a grateful servant of Allah, a good, humble & honest human being and may Allah bless him in this life and the next. Please pray for us❤️