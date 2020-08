اسد عمر نے مستعفی ہونے والے ظفر مرزا کو این سی او سی بلالیا، زبردست کام کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے سربراہ اسد عمر کی جانب سے حال ہی میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے والے سابق معاون خصوصی برائے برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کو بلالیا۔

ٹوئٹر پر اسد عمر نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر ظفر مرزا کو این سی او سی اس لیے بلایا تاکہ ان کی گزشتہ چند ماہ کے دوران کورونا کے حوالے سے خدمات کو سراہا جاسکے۔

اسد عمر نے کہا کہ وہ کورونا کے حوالے سے خدمات پیش کرنے والے ڈاکٹر ظفر مرزا کے شکر گزار ہیں اور ان کے مستقبل کے کاموں کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے ڈاکٹر ظفر مرزا نے اپنے عہدے سے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا کہ ان پر میڈیا میں تنقید کی جارہی ہے۔ دوسری جانب عید کے تیسرے دن پیر کو وزیر اعظم عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال کے سابق سی ای او اور کورونا کے حوالے سے ان کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان کو معاون خصوصی برائے صحت تعینات کیا ہے۔

Invited @zfrmrza to the NCOC to recognize his contributions to the national covid response effort in the last several months. Thankful for the support he provided and wish him the best for his future work pic.twitter.com/E3gNwwtFwW