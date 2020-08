وزیر اعظم کے "بیسٹ فرینڈ" ، پینا فلیکس پر عون چوہدری کے نام کے ساتھ خصوصی لقب

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سیاست میں اپنے قائدین کی خوشنودی کیلئے کارکن نت نئے طریقے آزماتے ہیں لیکن لاہور میں تو کمال ہی ہوگیا۔

اینکر پرسن عمیر بشیر نے ٹوئٹر پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں پی ٹی آئی لاہور کا ایک سائن بورڈ نظر آرہا ہے۔ ویسے تو یہ سائن بورڈ ٹھیک ہے لیکن اس پر لگا پینا فلیکس اس وقت اپنی طرف توجہ کھینچ لیتا ہے جب اس پر عون چوہدری کے نام کے ساتھ لکھا گیا لقب نظر آتا ہے۔

اس پینا فلیکس پر عون چوہدری کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے " وزیر اعظم کے Best Friend سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف "

عمیر بشیر نے بتایا کہ یہ پینا فلیکس ان کے گھر کے پاس کالج روڈ پر لگا ہوا ہے۔

Wazir e azam k “best friend”

A board near my house at college Road lahore. Can anyone explain what’s this? ????#bestfriends ???? pic.twitter.com/8Ca7o2Dz4X