معاون خصوصی بنتے ہی ڈاکٹر فیصل سلطان میدان میں آگئے، ارادے ظاہر کردیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے معاون خصوصی برائے صحت تعینات کیے جانے پر شوکت خانم ہسپتال کے سابق سی ای او ڈاکٹر فیصل سلطان میدان میں آگئے۔

ڈاکٹر فیصل سلطان نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے خود پر کیے جانے والے اعتماد اور ذمہ داری کے قابل سمجھنے کی وجہ سے وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ وہ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سپورٹ کی۔

ڈاکٹر فیصل سلطان نے پاکستان کے ہیلتھ کیئر میں ریفارمز کی نوید بھی سنادی ۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ریفارمز کے معاملے پر سب لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔

Honored by the confidence reposed by PM @ImranKhanPTI and humbled by the responsibility entrusted. Grateful for all the support received. Will need everyone on board to deliver the much needed healthcare reforms for Pakistan. https://t.co/smlfk9txnF