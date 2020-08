فلائٹ میں ماسک پہننے سے انکار کرنے والے نوجوان کے ساتھ مسافروں نے کیا کیا؟ حیران کن ویڈیو سامنے آگئی

ایمسٹر ڈیم (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیدر لینڈ سے اڑان بھرنے والے ایک طیارے کے نوجوان مسافر نے ماسک پہننے سے انکار کیا تو مسافروں نے مل کر اس کی دھلائی کردی، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایمسٹرڈیم سے ہسپانیہ کے آئی لینڈ بیلریکا جانے والی پرواز میں ایک نوجوان مسافر نے اپنا ماسک اتار دیا۔ سٹاف نے نوجوان کو کئی بار ماسک لگانے کا کہا لیکن اس نے بات نہ مانی ، مسافروں نے بھی اسے سمجھایا لیکن اس نے یہ بات سنی ان سنی کردی اور مسافروں کے ساتھ جھگڑا شروع کردیا۔

نوجوان کے رویے سے تنگ آکر جہاز میں موجود مسافروں نے مل کر اس کی دھلائی کردی، مسافروں نے نوجوان کی حمایت میں سامنے آنے والے اس کے دوستوں کی بھی درگت بنائی۔ نوجوان کی اتنی پٹائی ہوئی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جارہا تھا۔

ڈیلی میل کے مطابق مسافروں کے ہاتھوں زدوکوب ہونے والے مسافر کا تعلق برطانیہ سے ہے اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جہاز میں سوار ہوا تھا۔

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask ????#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9