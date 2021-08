بک شیلف بک شیلف

نام کتاب: تھر…… ایک عظیم پاکستانی صحرا

THAR:TheGreatPakistanDesert مصنف: احسان ایچ ندیم

پبلشرز: سنگِ میل پبلی کیشنز۔ لاہور

سنِ اشاعت: 2001ء

صفحات: 268

قیمت: 1200روپے

مبصر: لیفٹیننٹ کرنل غلام جیلانی خان (ریٹائرڈ)

ریشمی (Glaze) کاغذ پر چھپی ہوئی یہ مجلد کتاب رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ تصاویر سے مزین ہے۔ پہلے فہرستِ مضامین پر ایک نظر ڈال لیجئے:

1۔دیباچہ

2۔عنوانِ کتاب کی وجہ تسمیہ

3۔دنیا کے صحراؤں کی تشکیل کیسے ہوئی؟

4۔صحرائے تھر کے عناصر

5۔پارکر ایریا (جیالوجیکل فارمیشن، سرحدات اور فزیوگرافک ڈویژن)

6۔آب و ہوا

7۔تھر…… تاریخ کے آئینے میں

8۔نسلیں اور قبیلے

9۔نباتات

10۔حیوانات

11۔ثقافتی روایات

12۔تعمیراتی ورثہ

تعارف کا آغاز مصنف ہی کی ’زبانی‘ سنئے …… ”تھر کے ساتھ میرا پہلا رابطہ 1966ء میں اس وقت ہوا جب مجھے ایک خصوصی پراجیکٹ کی تکمیل کے سلسلے میں محکمہ ء آثارِ قدیمہ نے عمر کوٹ بھیجا تاکہ وہاں ایک نئے میوزیم کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ مئی کا مہینہ تھا اور تپتپاتی ہوئی سہ پہر تھی جہاں دن کو درجہ ء حرارت 50ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ جب میں منزل مقصود پر پہنچا تو گرمی کا یہی عالم تھا۔ عمر کوٹ تک جانے کا سفر فی نفسہ ایک مشکل تجربہ تھا۔ ان ایام میں کوئی پکی سڑک ایسی نہیں تھی جو عمر کوٹ کو کسی قصبے یا شہر سے ملاتی تھی۔ یہاں پہنچنے کے لئے یا تو آپ کو میرپور خاص سے ایک گرد آلود کچی سڑک پر جانا ہوتا تھا جس کا فاصلہ (میرپور خاص سے) 90کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا یا چھور ریلوے سٹیشن سے ٹرین پکڑنی پڑتی تھی۔ یہ فاصلہ بھی 24کلومیٹر تھا اور یہاں سے ’اللہ ماری‘ ایک کھٹارا سی شٹل بس میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ لیکن جب شام آئی تو حیرت انگیز حد تک موسم خوشگوار ہو گیا۔ میرے ذہن میں اس علاقے کی خشک سالی اور گرمی کا جو تصور تھا وہ اس خنک شام اور خنک تر رات نے تحلیل کرکے رکھ دیا۔ گویا فطرت نے دن بھر کی گرمی اور مشکلات کا مداوا کر دیا۔ اس روز میں نے ”تھر“ پر ایک چھوٹی سی نظم لکھی جو اس کتاب کے شروع میں درج ہے۔ اس کا عنوان تھا: ”سخت اور مشکل دن کی رات“……

اس آزاد اور مختصر نظم کے 12مصرعے ہیں جو قارئین کی دلچسپی کے لئے درج ذیل ہیں۔ پہلے انگریزی میں ان کو دیکھ لیجئے:

When the Sun goes down

The fiery desert winds

Turn soothingly cool.

Their shirlly bos

changes to lullabies

That force to close

The watery` reddish eyes

To a tranquil slumber

Which comes to fail

Agony of a hellish day

With scorching heat

And brazen tail.

میں نے اس نظم کو اردو میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے:

جب سورج نیچے چلا جاتا ہے

تو بادِ سموم کے تھپیڑے

راحتِ جسم و جاں کا سبب بننے لگتے ہیں

اور چیختی ہواؤں کی یلغار

اور قبل از دوپہر کا تپتا ہوا جہنم

اور دوپہر کی حدتِ جاں گداز

لوریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے

اور اشک آلود، سرخ آنکھیں

غنودگی کے حصار میں محصور

خود بخود بند ہونے لگتی ہیں

لفظ ”تھر“ کے لغوی معانی بے آباد اور ریتلے میدان کے ہیں۔ بعض ماہرینِ لسانیات کا کہنا ہے کہ یہ لفظ ”تھل“ کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کا معنی وسیع ریگستانی علاقہ ہے۔ مقامی زبان میں اس کو ”ماروتھل“ کا نام بھی دیا جاتا ہے جس کا مفہوم مرے ہوئے لوگوں کا ریگستانی علاقہ ہے۔ خود لفظ ریگستان بھی فارسی الاصل ہے جس کا مطلب ”ریت کا میدان“ ہے۔ فارسی میں ریت کو ریگ کہا جاتا ہے۔ بعض (فزیکل) جغرافیہ کے طالب علم جانتے ہیں کہ صحرا بہت سے جغرافیائی عوامل کی مشترکہ ’کوششوں‘ سے وجود میں آتے ہیں۔ ان کوششوں میں خط استوا کی قربت، ہواؤں کا نظام، سمندر سے دوری، سطح سمندر سے بلندی، پہاڑی علاقوں کا فقدان اور زمین کی ساخت اور گسترش(Lay out) شامل ہیں۔

تھر اور پارکر دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ ان کو ملا کر تھرپارکر بھی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ پارکر کا علاقہ تھر کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے۔ کئی مقامات پر کم بلند کوہستانی علاقے بھی ہیں مثلاً ”نگر پارکر“ کا قصبہ وغیرہ …… تھر کا علاقہ اگرچہ صحرائی ہے لیکن اس میں عظیم صحراؤں (مثلاً صحرائے عرب، صحرائے گوبی اور صحرائے افریقہ وغیرہ) کے برعکس کئی مقامات پر دور دور آبادیاں بھی ہیں، سبزہ بھی ہے اور بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ کئی ایسے علاقے بھی ہیں جو کسی قدیم دور میں دریائی گزرگاہیں رہی ہوں گی۔ مرورِ ایام سے جب دریا خشک ہو گئے تو ’ریگِ صحرا‘ کی شکل میں ڈھل گئے۔ مقامی زبان میں ریت کی ان پہاڑیوں کو بِھٹ (Bhit) اور کم گہری نمکین پانی کی جھیلوں کو دھند (Dhand) کہا جاتا ہے۔ چونکہ آبادیاں ایک دوسرے سے دور دور واقع ہیں اس لئے اس علاقے میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سندھی تو ایک بڑی زبان ہے لیکن اس صحرائی علاقوں کی مختلف زبانوں کو بولیوں (Dialects) کا نام دیا جاتا ہے۔

تھر کی وسعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگانا چاہیے کہ ایک طرف مشرق میں وہ انڈیا کے راجستھان سے ملتا ہے تو دوسری طرف شمال میں صوبہ پنجاب کے چولستان سے ملحق ہے۔ چولستان کی سرزمین تھر کی سرزمین سے کئی باتوں میں مشابہ ہے۔ مثلاً پانی کی کمی، کئی مقامات پر سبزہ اور نخلستان، جانوروں کی اقسام اور نباتات کی مماثلت قابلِ غور ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر سکھر، حیدرآباد، تھرپارکر، رحیم یارخان،یزمان اور ریتی کے علاقوں میں سفر کرنے کے مواقع ملے ہیں۔ اس کے علاوہ رن آف کچھ اور بلوچستان کے آوران اور خاران / مکران کے صحرائی علاقوں میں بھی سروس کے دوران آنے جانے اور ٹروپس کے ساتھ آپریٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ان علاقوں کا اپنا ایک حسن اور خوبصورتی ہے۔ البتہ ان سے لطف اندوز ہونے کے لئے صرف دیدۂ بینا کی ضرورت ہے!

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ تھر کے کئی علاقوں میں نباتات پائی جاتی ہے۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو گھاس پھونس اور جھاڑیاں اگ آتی ہیں جن پر اس علاقے کے مویشیوں کی گزران ہوتی ہے۔ ان جھاڑیوں کے علاوہ کہیں کہیں اونچے اونچے درختوں کا ذکر بھی مصنف نے بڑی وضاحت سے کیا ہے۔ ان میں نیم، ببول، تھور، آمن بھیر، سندھی بابر اور سیرین نام کے بلند قامت درخت بھی ملتے ہیں۔ بعض مقامات پر ان کو گھریلو طور پر بھی اگایا جاتا ہے۔

جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے چونکہ تھر میں کوئی گھنا جنگل موجود نہیں اس لئے ایسے جانور ناپید ہیں جو جنگلاتی آب و ہوا میں پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں …… یہاں دو قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ ایک جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو آوارہ اور صحرائی ہے۔ ان جانوروں سے باربرداری کا کام بھی لیا جاتا ہے اور ان سے دودھ، دہی، لسی، مکھن اور گھی وغیرہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ان میں اونٹ، گدھے، گھوڑے، بیل، گائے، بھیڑ بکریاں وغیرہ شامل ہیں۔

اسی طرح پرندوں میں مور، تیتر، چکور اور سی سی وغیرہ پائی جاتی ہے۔ لیکن جس طرح چولستان میں عرب ریاستوں کے شیوخ کے لئے شکار پایا جاتا ہے، اسی طرح کی صورت حال تھر کے اس علاقے میں نہیں …… رینگنے والے جانوروں میں سانپ، گرگٹ اور سوسمار وغیرہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

مصنف نے ایک باب یہاں کی ثقافتی روایات کے بارے میں مختص کیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لباس، زیورات، کڑھائی والے پارچہ جات، مٹی کے برتن یعنی گھڑے، ڈول، صراحیاں اور دودھ بلونے والے مٹکے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اونٹوں کو سجانے والے کپڑے، نکیلیں، گلے میں ڈالنے والے ہار، کاٹھیاں اور کجاوے وغیرہ بھی بڑے شوق سے تیار کئے جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ شادی بیاہ کی وہ تمام رسومات جو ہمارے ہاں پنجاب اور سندھ میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ان صحرائی علاقوں کے باسیوں میں بھی عام ہیں۔

احسان ندیم صاحب نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے ’تھر‘ کے سلسلے میں جو معلوامت اکٹھی کی ہیں وہ قابلِ تحسین ہیں۔ کتاب کے پبلشرز بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ رنگین تصاویر دے کر ایک ایک پہلو کی مرصع وضاحت کی ہے۔ البتہ یہاں میرا صرف ایک ہی اعتراض ہے کہ یا تو ایسی تصانیف کو اردو میں ترجمہ کرکے ایسی ہی نفاست اور دیدہ زیبی سے شائع کرنا چاہیے یا تھر کے رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کی عکاسی کرنے والی کتابیں تصنیف کروانی چاہئیں …… مصنف نے زیرِ نظر تصنیف کے علاوہ چا رپانچ اور کتابیں بھی اسی قبیل کی لکھی ہیں جو شاید سنگ میل ہی نے شائع کی ہیں۔ ان کے نام موہنجوداڑو، رہتاس، لاہورکی مساجد اور مکلی کے قبرستان ہیں۔ ان کے اردو تراجم بھی اگر شائع کئے جائیں تو پاکستانی ثقافت، تہذیب و تمدن اور تاریخی آثار کی ایک گرانقدر خدمت ہوگی!