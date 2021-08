متحدہ عرب امارات میں بچوں کو بھی سائنو فارم ویکسین لگانے کی اجازت

ابو ظہبی ( ڈیلی پاکستان آن لائن) متحدہ عرب امارات میں بچوں کو بھی انسداد کورونا کی ویکسین سائنو فارم لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے ، قومی ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ تین سے 17 سال کی عمر کے بچوں کیلئے سائنو فارم دستیاب ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر این سیما کی جانب سے کہا گیا کہ بچوں کو سائنو فارم لگانے کی اجازت دینے کا فیصلہ طبی معائنے اور مکمل جائزے کے بعد کیا گیا ہے ، یہ کسی ویکسین کی منظوری کے اصولوں کے عین مطابق ہے ۔

