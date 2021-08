متحدہ عرب امارات جانے کے خواہشمندوں کے لیے اچھی خبر آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )متحدہ عرب امارات جانے والوں کے لئے اچھی خبر آگئی، متحدہ عرب امارات کی ریزیڈینسی ہولڈر پاکستانی شہری 5 اگست سے متحدہ عرب امارات جا سکیں گے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مکمل کورونا ویکسین کروانے والے پاکستانی شہری 5 اگست سے متحدہ عرب امارات جا سکیں گے، تاہم اس کے لئے ضروری ہے کہ پاکستانی شہریوں کے پاس قابل استعمال ویزا ہو اور انہیں منظور شدہ کورونا ویکسین لگی ہوئی ہو، اور دوسری ڈوز کے بعد بھی انہیں 14 دن کا وقفہ گذر چکا ہو۔اس حوالے سے ان کے پاس نادرا کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جبکہ روانگی سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ان کے پاس کورونا وائرس کے منفی پی سی آر کی ٹیسٹ رپورٹ ہونا بھی ضروری ہے اس ٹیسٹ رپورٹ کے کیو آر کوڈ کا حامل ہونا بھی لازمی ہے اس کے باوجود ان کا بورڈنگ سے پہلے فوری کورونا ٹیسٹ بھی کرایا جاسکتا ہے۔

مزید ان افراد کو فیڈرل اتھارٹی برائے شہریت ( آئی سی اے) سے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔اجازت نامے کے لئے آئی سی اے کی ویب سائٹ سے رجوع کیا جاسکتاہے۔ متحدہ عرب جانے کے خواہشمندوں میں ہیلتھ ورکرز ڈاکٹر،نرسز اور ٹیکنیشنز ،متحدہ عرب امارات کے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنے والے اور سرکاری محکموں میں کام کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی ۔یادرہے متحدہ عرب امارات نے پاکستان ،نیپال ،یوگنڈا، سری لنکا نائجریا اور بنگلہ دیش کے شہریوں کے یو اے ای آنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔

BREAKING NEWS: All UAE residency holders with Vaccine certificates & PCR report prior to flight will now be able to return to UAE from Pakistan starting 5th August. ????????????????????????????????