وزیراعلی بلوچستان پاکستان کرکٹ بورڈ پر برہم، بڑا مطالبہ کردیا

کوئٹہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلی بلوچستان جام کمال نے پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ' بلوچستان میں پاکستان کی پہلی ویمن ٹی 20 لیگ ہورہی ہے،پی سی بی کو اس میں زیادہ اظہار دلچسپی کرنا چاہیے تھا۔چیئرمین پی سی بی اور پاکستان ویمن ٹیم کی سلیکٹر کو افتتاحی تقریب اور دیگر میچز میں یہاں ہونا چاہیے تھا۔'

Its not good to see PCB zero interest in the first All Pakistan T20 women cricket happening in #Quetta. The chairman PCB and Pakistan women selector should have been here in Inauguration and rest matches. @ImranKhanPTI@TheRealPCB