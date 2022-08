میں رقص کے نئے انداز کی تلاش میں تھا میں رقص کے نئے انداز کی تلاش میں تھا

مترجم:علی عباس

قسط: 34

یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ وقتِ مقررہ پر سٹوڈیو کی زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نسبت زیادہ لوگ بوتھ میں جمع ہوتے۔ وہ ہمیں موسیقی کے حوالے سے مشورہ دینے یا اس پر نظر رکھنے کے لئے ایک دوسرے سے ٹکڑا رہے ہوتے۔

ہمارے مخلص قدردان گیتوں"I Am Love"اور "Skywriter" کے باعث ہمارے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ موسیقی کے اعتبار سے بلند حوصلہ پاپ گیت تھے۔ ان میں گٹار کی دُھنوں کا استعمال عمدگی سے کیا گیا تھا لیکن یہ گیت ہمارے لئے درست نہیں تھے۔ یقینی طور پر ہم اپنی ہر براہِ راست پرفارمنس میں"ABC"پیش نہیں کر سکتے تھے۔۔۔ یہ آخری چیز تھی جس کی ہم خواہش کیا کرتے تھے۔۔۔ لیکن ہمارے بڑی عمر کے قدردان سوچتے کہ"ABC"کو پیش کرنا چاہئے اور ہمارے لئے ایساکرنا مشکل تھا۔ 70ءکی دہائی کے وسط میں ہم بوڑھوں کی پسند کوملحوظ خاطر رکھ کر خطرے سے دوچار ہو سکتے تھے اور میںاُس وقت تک 18 برس کا نہیں ہوا تھا۔

جرمین نے جب باس کی بیٹی ہیزل گورڈی سے شادی کی تو لوگ ہمیں صرفِ نظر کر رہے تھے اور اُن کا کہنا تھا کہ ہمارا ہمیشہ خیال رکھا جائے گا۔ بلاشبہ جب1973ءمیں"Get It Together"ریلیز ہوا تو اِس کے بارے میں بیری کا ردِعمل وہی تھا جو "I Want You Back" کے حوالے سے تھا۔ یہ 2 برسوں کے دوران ہمارا کامیاب ترین گیت تھا۔ اگرچہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ گیت ہڈیوں کے ٹرانسپلانٹ سے زیادہ مشابہہ ہے، اس کے برعکس ہمارا اولین گیت بہت چھوٹے بچے کے مانند تھا۔"Get It Together" ایک بہتر گیت تھا جس میں پیچیدہ دھیمی سُرتال اور تیز واہ واہ گٹار کا استعمال کیا گیا تھا جو جگنو کے مانند جلتا بجھتا تھا۔ ریڈیو سٹیشنوں کو یہ گیت پسند آیا لیکن نئے ڈانس کلب جنہیں ڈسکو کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، وہاں اسے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔موٹون نے اسے لیا اور ہال ڈیوس کو واپس لیکر آیا تاکہ"Dancing Machine" کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔جیکسن فائیو 101سٹرنگز کا معاونتی گروپ یا کچھ ایسا ہی نہیں رہا تھا۔

موٹون اپنے ابتدائی دنوں سے آگے بڑھ آیا تھا جب آپ سٹوڈیو کے بہتر موسیقار ڈھونڈ سکتے تھے جو اپنے سیشن کو بہتر طریقے سے تیار کیا کرتے تھے۔"Dancing Machine"کی موسیقی میں بہتر تبدیلی آئی۔ اس گیت میں ہم نے بہترین ڈرم بجایا تھا اور وقفے میں ”ببل مشین“ تھی، جہاں سنتھیسائزر کی آواز پیدا ہوتی تھی جس نے گیت کو مکمل طور پر غیر روایتی ہونے سے روک دیا تھا۔ ڈسکو موسیقی اس کی خامی تھی لیکن یہ ہمیں نوجوانوں کی دنیا میں داخل ہونے کےلئے نقظہ آغاز دکھائی دیا تھا۔

مجھے "Dancing Machine" پسند آیا۔ مجھے اس گیت کی موسیقی اور احساس بہتر لگا۔ جب 1974ءمیں یہ گیت ریلیز ہوا، میں رقص کے ایک نئے انداز کی تلاش میں تھا جو گیت کو مزید پُراثر اور اِسے پرفارم کرنے کےلئے زیادہ پُرجوش بنا سکے۔۔۔ اور یہ کہ اِسے دیکھتے ہوئے زیادہ ولولہ محسوس ہو۔

چنانچہ جب ہم نے "Dancing Machine"کو ٹی وی شو ’ ’ساﺅل ٹرین‘ ‘میں پیش کیا تو میںنے سٹریٹ سٹائل ڈانس کا انداز ”روبوٹ“ پیش کیا۔ یہ پرفارمنس میرے لئے ٹیلی ویژن کی طاقت کا ایک سبق تھی۔ راتوں رات"Dancing Machine" موسیقی کے چارٹس پر اول درجہ پانے میں کامیاب رہا اور چند دنوں کے اندر اندر ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہر امریکی بچہ’ ’ روبوٹ“ کر رہا ہے۔ میں نے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا۔)جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔