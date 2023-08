عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کرنے کا اعلان کردیا

بغداد (ویب ڈیسک) عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔وزیرِ داخلہ کی درخواست پر عراقی وزیر اعظم نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کرنے کی منظوری دے دی۔

روزنامہ جنگ کے مطابق وفاقی وزیرِ داخلہ رانا ثناء اللّٰہ نے عراقی وزیر اعظم محمد شیاع السودانی سے ملاقات کی۔وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں عراقی وزیرِ داخلہ عبدالامیر الشماری نے بھی شرکت کی۔ملاقات میں انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

وزیرِ داخلہ رانا ثناء اللّٰہ نے کہا کہ پاکستان عراق سے برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، پاکستانی شہری کثیر تعداد میں زیارتوں کے لیے عراق کا رخ کرتے ہیں۔ملاقات میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو الیکٹرانک ویزا کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق عراقی وزیرِ اعظم نے معمولی جرائم اور زائد قیام پر عراقی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی جلد رہائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔

Ended today’s string of meetings by discussing issues of mutual interest with @IraqiPMO Mohammed Shia' Al Sudani, who was kind enough to abolish visa fees for Pakistani pilgrims and approve an increase in their quota to a hundred thousand.



