نور سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اور فاطمہ میموریل سسٹمکی ہیپاٹائٹس پر آگاہی کےلئے واک

لاہور(جنرل رپورٹر ) نور سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اور فاطمہ میموریل سسٹم نے(The Association of Physicians of Pakistani Descent of North America) APPNA کے تعاون سے ہیپاٹائٹس پر آگاہی کے لئے واک کا انعقاد کیا۔ APPNA کا یہقدمہیپاٹائٹس سی کے بارے میں آگاہی اور اس وبائی مرض کی روک تھام میں اضافہ کرنے کی ایک کوشش ہے جوکہ لاکھوں معصوم پاکستانیوں کومتاثر کر رہا ہے۔ اس ادارہ کا مقصد ملکی سطح پرپاکستان کے نمایاں میڈیکل کالجز میں اس بیماری کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے اور یہ ادارہ ہزاروں میڈیکل کے طلباء، اساتذہ اور ڈاکٹرز کو اس مہم میں رضاکارانہ طور پر متحرک کرنے میں کامیاب ہوگیا ہے۔فاطمہ میموریل ہسپتال کی طرف سے اس ریلی کا انعقاد فاﺅنٹین ہاﺅس تک کیا گیا جس میں طلبائ، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور نور۔ایف ایم ایس کی مینجمینٹ ٹیم نے حصہ لیا۔اس ریلی کا انعقاد فاطمہ میموریل ہسپتال کے جنرل عتیق ا لرحمٰن آڈیٹوریم میں ڈاکٹر عالیہ بتول ۔ اسسٹنٹ پروفیسر مائیکروبیالوجی کے لیکچر کے بعد کیا گیا۔نور فاﺅنڈیشن اور فاطمہ میموریل سسٹم ایک غیر منافع بخش اور غیر سرکاری ادارہ ہے جو معاشرتی ترقی ، صحت عامہ ، تعلیم ، ریسرچ اور کمیونٹی کی ترقی کے میدان میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

مزید : میٹروپولیٹن 4