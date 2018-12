”شہباز شریف سے ملاقات کے بعد بہت پریشان ہوں“ شہباز شریف کی اہلیہ نے انتہائی افسوسناک بات کہہ دی

لاہور (ویب ڈیسک) اپوزیشن لیڈر شہبازشریف کی اہلیہ تہمینہ درانی کا کہنا ہے کہ شوہر سے ملاقات کے بعد سے انکی صحت سے متعلق پریشان ہوں۔ شہباز شریف کے ٹیسٹ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی، چیک اپ کیلئے میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنایا گیا۔سابق وزیراعلی شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ درانی نے کہا ہے کہ ان کے شوہر لندن میں باقاعدگی سے ٹیسٹ کروا رہے تھے لیکن حراست کے دوران ان کی صحت کے حوالے سے پریشان ہوں۔

تہمینہ درانی نے سوال اٹھایا کہ متعلقہ محکموں کی جانب سے شہباز شریف کے چیک اپ کیلئے میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنایا گیا۔تہمینہ درانی کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کینسر میں مبتلا رہ چکے ہیں، اسلام آباد میں کئے گئے ان کے ٹیسٹوں میں کچھ بے قاعدگیوں کی نشاندہی بھی ہوئی ہے۔

My visit 2 @CMShehbaz today disturbed me. As he is a cancer survivor, pet scans & blood tests were regularly conducted by his Dr in Lon. The tests taken in islmbd showed some abnormal signs. A board of Drs was to be constituted to check them. That has still not happened. WHY?