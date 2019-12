سال 2019ءکا سب سے بدترین قرار دیا جانے والا ”ڈراپ کیچ“

ہملٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ کے کھیل میں کیچ چھوٹتے ہی رہتے ہیں اور ہمیں تو اپنی ٹیم سے کچھ اس حوالے سے کچھ زیادہ ہی شکایات ہیں لیکن انگلش کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جو ڈینلی نے نیوزی لینڈ کے کین ولیم سن کا ایک ایسا کیچ چھوڑا کہ ہر کوئی حیران رہ گیا ہے۔

انگلینڈ اورنیوزی لینڈ کے درمیان ہملٹن میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کے پانچویں روز انگلینڈ کے کھلاڑی جو ڈینلی نے نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن کا یقینی اور انتہائی آسان کیچ چھوڑ دیا جس پر میدان میں موجود ان کے ساتھی بھی یقین نہ کر پائے جبکہ اسے سال 2019ءکا سب سے بدترین ڈراپ ہونے والا کیچ بھی قرار دیا جارہا ہے۔

Is this the worst dropped catch of all time... boy oh boy pic.twitter.com/rjoOerWBr4