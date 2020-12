پاکستان سے کمبوڈیا جانیوالے کاون ہاتھی کو پڑوسی بھی مل گئے، تصویر وائرل

نوم پنہ (ویب ڈیسک) پاکستان سے کمبوڈیا بھیجا جانے والا دنیا کا تنہا ترین ہاتھی کاون اب نہ صرف اپنے دوستوں میں پہنچ گیا بلکہ پہلے ہی دن اس نے اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک ہاتھی سے سونڈ ملا کراسے دوستی کا پیغام بھی دیا ہے۔

کاون کو دنیا کا تنہا ترین ہاتھی قرار دیا گیا تھا۔ 1985 سری لنکا نے اسے پاکستان کو تحفے میں دیا تھا۔ کاون کو اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں رکھا گیا تھا ۔ یہاں کاون پانچ سال تک تنہا رہا یہاں تک کہ 1990 میں بنگلہ دیش سے ایک مادہ ہتھنی سہیلی کو لایا گیا تاہم 2012 میں بھی سہیلی مرگئی اور کاون دوبارہ اکیلا رہ گیا۔

2016 میں موسیقارشیئرنے جب کاون کو دیکھا تواسے دنیا کا تنہا ترین ہاتھی قرار دیا اوراسے دیگر ہاتھیوں سے ملانے کے مہم چلائی جس میں پاکستان کے کئی حلقوں نے بھی اپنی آواز ملائی۔ آخرکار یہ معاملہ عدالت تک پہنچا، جس کے حکم کے بعد کاون کو کبموڈیا میں ہاتھیوں کی ایک حفاظتی پناہ گاہ میں بھیجنے کے احکامات دیئے گئے۔

#FreeKaavan ????: First contact in 8 years!

We can now officially call him the "former loneliest elephant in the world"! Seeing Kaavan interacting with other elephants is a huge moment for us but more importantly for Kaavan. ????We are extremely moved! pic.twitter.com/x5k60XTORP