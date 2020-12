کیا فیروزخان اورعلیزے کی علیحدگی کی افواہوں کے پیچھے واقعی ہانیہ عامر ہیں؟ سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

کراچی(ویب ڈیسک) اداکار فیروز خان اور علیزے فاطمہ کی علیحدگی کی خبروں میں نیا موڑ آیا ہے سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے کہ دونوں کی علیحدگی کے پیچھے اداکارہ ہانیہ عامر ہیں۔

گزشتہ دو روز سے فیروز خان اور ان کی اہلیہ علیزے فاطمہ کے درمیان علیحدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کررہی ہیں۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب اسی ہفتے گلوکار و اداکار فرحان سعید اور عروہ حسین کی علیحدگی کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ تاہم ان دونوں جوڑیوں نے ان افواہوں کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی ہے۔

اہلیہ سے علیحدگی کی خبروں پر فیروز خان کی خاموشی نے سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز کردیا ہے اور لوگ ان کی علیحدگی کی وجہ ہانیہ عامر کو قرار دے رہے ہیں۔

حمیرا اسلم نامی خاتون نے فیروز خان اور ہانیہ عامر کے حال ہی میں نشر ہونے والے ڈرامے ’عشقیہ‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ”عشقیہ میں فیروز سے شادی کرنے کے بعد اب اصل زندگی میں بھی ہانیہ عامر فیروز خان سے شادی کرنے کی منصوبہ بندی تو نہیں کررہی؟“

یاد رہے کہ ڈراما سیریل ”عشقیہ“ میں ہانیہ عامر اور فیروز خان نے میاں بیوی کا کردار ادا کیا تھا اور ان کی دونوں کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا تھا۔

ایک اور شخص نے اس موضوع پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا فیروز خان کی مبینہ علیحدگی کے لیے ہانیہ عامرکو مورد الزام ٹہرایا جارہا ہے۔ اوہ میرے خدایا میں اتنے زیادہ ڈرامے کے لیے تیار نہیں۔

So Hania is being blamed for feroze's alleged separation, as per rumours. Oh my god i m not ready for this much drama???? #FerozeKhan #Haniaamir

نمل بھٹی نامی خاتون نے لکھا پہلے تو ہانیہ عامر نے عاصم اظہر کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کیا اور اب فیروز خان نے اپنی اہلیہ سے طلاق (ابھی تصدیق نہیں کی) لے لی۔ کیا ان دونوں کے بیچ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔

First #HaniaAmir broke her relationship with #AsimRaza and Now #FerozeKhan divorced his wife

They have some connection ????????#FerozeKhan pic.twitter.com/aiUAqzUVqI