پاکستان کے سابق وزیراعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کا انتقال لیکن تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی ان کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں؟ ویڈیو وائرل

لاہور (ویب ڈیسک) مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رضوی گزشتہ روز انتقال کر جانے والے پاکستان کے سابق وزیراعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کے قومی اسمبلی میں ختم نبوت پر اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی متعدد بیانات میں تعریف کرتے رہے ہیں۔

Mir Zafarullah Khan Jamali who was first ever politician from Balochistan who served Pakistan as Prime Minister from 2002 to 2004 has passed away due cardiac issue today.

May his soul rest in peace and give patience to his family#ZafarullahJamalipic.twitter.com/VVzWUcV2bZ