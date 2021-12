اسلام آباد یونائیٹڈ نے اظہر محمود کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ نے اظہر محمود کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کردیا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق اظہر محمود پی ایس ایل 7 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ ہوں گے جبکہ اس سے قبل سابق پاکستانی آل راؤ نڈر ملتان سلطانز کے بولنگ کوچ تھے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اظہر محمود کو جنوبی افریقا سے تعلق رکھنے والے یوہان بوتھا کی جگہ ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے ۔

اعلامیے کے مطابق بوتھا آسٹریلیا میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسلام آباد یونائیٹڈ کو دستیاب نہیں ہوں گے۔

???? Azhar Mahmood is the new Head Coach of Islamabad United!

We welcome @AzharMahmood11 back to the #ISLUFamily. He was instrumental in @MultanSultans winning the title last season. He started his @thePSLt20 journey with #ISLU in PSL 1.

