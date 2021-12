اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)مہنگائی کے تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹنے پر عوام کے ساتھ ساتھ بیرون ملک موجود پاکستان کے سفارتکار بھی پھٹ پڑے اور سربیا میں پاکستان کے سفارتخانے کے آفیشل اکاؤنٹ سے وزیراعظم عمران خان کے معروف معقولے’گھبرانا نہیں‘ کی پیروڈی شیئرکردی۔

ٓآفیشل اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ’عمران خان آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم سرکاری حکام مزید کتنا عرصہ خاموش رہیں اور تین ماہ کی عد م ادائیگیوں کے باوجود تمہارے لیے کام کرتے رہیں، ہمارے بچوں کو سکولوں کی فیسوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔کیا یہی نیا پاکستان ہے؟

With inflation breaking all previous records, how long do you expect @ImranKhanPTI that we goverment official will remain silent & keep working for you without been paid for past 3 months & our children been forced out of school due to non payment of fees

Is this #NayaPakistan ? pic.twitter.com/PwtZNV84tv