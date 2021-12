"یہ پاکستان کیلئے بہت بڑی شرمندگی ہے" سیالکوٹ واقعے پر وزیر اعظم کا بیان بھی آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کیلئے شرمندگی کا باعث قرار دے دیا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیالکوٹ میں فیکٹری پر دل دہلا دینے والا حملہ اور سری لنکن منیجر کو زندہ جلادینے کا واقعہ پاکستان کیلئے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ کیس کی تحقیقات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔

وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اس معاملے میں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ، جو بھی لوگ واقعے میں ملوث ہیں انہیں قانون کے مطابق سخت ترین سزائیں دی جائیں گی، ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔

خیال رہے کہ لیدر فیکٹری کے سری لنکن منیجر پرانتھا کمارکو ملازمین نے وحشیانہ تشدد کر کے قتل کیا اور لاش کو کھینچ کر چوک تک لائے۔ اس کے بعد ہجوم میں شامل مشتعل افراد نے لاش کو نذر آتش کردیا۔

ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کے مطابق سی سی ٹی وی اور موبائل فوٹیج کے ذریعے واقعے میں ملوث ملزمان کی نشاندہی کرکے اب تک 50 کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ واقعے کی 48 گھنٹوں میں انکوائری مکمل کی جائے گی اور اگر پولیس کی غفلت ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔

دوسری جانب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں لگے ہوئے کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے، مزید ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

The horrific vigilante attack on factory in Sialkot & the burning alive of Sri Lankan manager is a day of shame for Pakistan. I am overseeing the investigations & let there be no mistake all those responsible will be punished with full severity of the law. Arrests are in progress