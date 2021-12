پی ایس ایل سیون، کونسے کھلاڑی اپنی پرانی ٹیموں کا ہی حصہ رہینگے؟ اہم اعلان سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل ) سیون کے شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی ٹیموں کی جانب سے برقرار رکھے جانے والے کھلاڑیوں کا اعلان بھی کردیا گیا۔

پاکستان سپر لیگ 7 میں کراچی کنگز نے بابر اعظم، عماد وسیم، محمد عامر اور محمد وقاص، ارشد اقبال، شرجیل خان، دانش عزیز، عامر یامین، محمد الیاس، قاسم اکرم، عباس آفریدی کو ٹیم میں برقرار رکھا ہے۔کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اپنے 12 سابقہ کھلاڑیوں کو برقرار رکھا ہے جن میں سرفراز احمد، محمد حسنین، محمد نواز، عثمان خان شنواری، انور علی، زاہد محمود،محمد اعظم، نسیم شاہ، عبدالناصر، عثمان خان، عارش علی خان اور سیم ایوب شامل ہیں۔

لاہور قلندرز نے فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، محمد حفیط، محمد فیضان، احمد دانیال، سہیل اختر،دلبرحسین، سلمان علی آغا، ذیشان اشرف،معاذ خان اور زید عالم کو برقرار رکھا ہے۔اسلام آباد یونائیٹڈ نے حسن علی ،شاداب خان، حسین طلعت، افتخار احمد، آصف علی،فہیم اشرف، ظفر گوہر، وسیم جونئیر، موسی خان، سیفی عبداللہ، روحیل نذیر اورعاکف جاوید کو برقرار رکھا ہے۔

ملتان سلطانز نے شاہد آفریدی، محمد رضوان، شاہ نواز دھانی، سہیل تنویر، خوشدل شاہ،صہیب مقصود، عمران خان جونئیر، عثمان قادر، شان مسعود، سہیل خان،صہیب اللہ ااور محمد عمر کو برقرار رکھا ہے۔پشاور زلمی نے وہاب ریاض، شعیب ملک، کامران اکمل، حیدر علی، محمد عمران سنئیر، امام الحق، عماد بٹ، عمید آصف ، ابرار احمد، عامر خان، عامر رندھاوا اورمحمد عمران کو برقرار رکھا ہے۔

