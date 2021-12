سیالکوٹ واقعہ، مریم نواز کا ردعمل سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف اور مسلم لیگ(ن) کی رہنما مریم نواز نے سیالکوٹ واقعہ کی مذمت کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 'سیالکوٹ میں آج ہونے والا واقعہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ اس واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیاجائے۔ یہ وقت ہے کہ نبی اکرم (ص)کے امن، محبت اور رحم کے پیغام پر صحیح معنوں میں کاربند ہوا جائے '۔

مسلم لیگ(ن) کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ 'سیالکوٹ میں ہونے والے دل خراش واقعہ نے دل چیر کے رکھ دیا۔ کیا یہ درندگی ہماری پہچان اور ہمارا اور آنے والی نسلوں کامستقبل ہے؟ کیا یہ ملک ایک محفوظ ملک تصور ہو گا ؟ حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں، انسان سوال کرے بھی تو کس سے کرے'؟

Utterly horrific & shocking incident in Sialkot today. Such actions must be condemned & discouraged & those responsible be held to account as per law. It is time we followed our beloved Prophet's (PBUH) message of peace, compassion, love & mercy for all in true letter and spirit!