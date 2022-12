راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )تھوک پر پابندی کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پنڈی ٹیسٹ میں انگلش کرکٹر جوئے روٹ نے گیند چمکانے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق کرکٹ میں کھلاڑی عموماً گیند کو چمکانے کیلئے تھوک کا استعمال کرتے ہیں، پنڈی ٹیسٹ میں انگلش کرکٹر "جو ئے روٹ "نے انوکھے طریقے سے گیند کو چمکایا جس پر کمنٹیٹر قہقہے لگانے پر مجبور ہوگئے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک محدود وقت کی ویڈیو جاری کی گئی ہے ، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جوئے روٹ گیند پر تھوک لگانے کی بجائے گیند کو ہی ساتھی کھلاڑی "لیچ " کے سر پر رگڑ رہے ہیں، جوئے روٹ نے پہلے لیچ کی کیپ اتاری اور پھر ان کے سر سے گیند مسل دی، روٹ نے لیچ کے سر پر بال کم ہونے کی وجہ سے سر کے مختلف حصوں پر گیند لگائی اور اپنا کام کرتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔

"Absolutely ingenious!"

Root finds a unique way of shining the ball with the help of Leach ????????#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/mYkmfI0lhK