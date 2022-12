بھارتی گلوکارجوبن نوٹیال سیڑھیوں سے گِر کر زخمی، کہنی اور پسلیاں ٹوٹ گئیں

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی معروف گلوکار جوبن نوٹیال سیڑھیوں سے گِر کر زخمی ہوگئے، کہنی اور پسلیاں ٹوٹ گئیں۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق گلوکار جوبن نوٹیال ممبئی میں سیڑھیوں سے گِر پڑے تھے جس کے بعد وہ شیدید زخمی ہوگئے اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔گلوکار کے منیجر نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ" اس حادثے میں جوبن کے سر پر چوٹیں آئی ہیں، اس کے علاوہ ان کی دائیں کہنی اور پسلیاں فریکچر ہوگئی ہیں۔جوبن نوٹیال کا طویل آپریشن ہوا جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ہاتھ زیادہ نا ہلانے کا مشورہ دیا ہے۔

دوسری جانب گلوکار نے آپریشن کے بعد اسپتال میں سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر کے مداحوں کو اپنی طبیعت سے آگاہ کیا ہے۔پوسٹ کے کیپشن میں جوبن نے مداحوں کی دعاوں کیلئے شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ "خدا مجھے اوپر سے دیکھ رہا تھا، اور اسی نے اس جان لیوا حادثے میں میری جان بچائی"۔جوبن نے بتایا کہ" انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے اور وہ صحتیابی کے مراحل میں ہیں"۔

Thank you all for your blessings. God was watching over me, and saved me in that fatal accident. I've got discharged and am recovering well.

Thank you for your never ending love and warm prayers ????. pic.twitter.com/OCP7NRkdSa