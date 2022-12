بھارتی حکومت نے گوگل کے سی ای او سندر پچائی کو اعلیٰ اعزاز سے نواز دیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ میں بھارت کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے سان فرانسسکو میں گوگل اور الفابیٹ کے سی ای او سندر پچائی کو ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز میں سے ایک پدم بھوشن سے نواز دیا۔ ٹوئٹر پر بھارتی سفیر نے کہا 'سان فرانسسکو میں گوگل اور الفابیٹ کے سی ای او سندر پچائی کو پدم بھوشن سے نوازتے ہوئے خوشی ہوئی۔ سندر کا مدورائی سے ماؤنٹین ویو تک کا متاثر کن سفر بھارت اور امریکہ کے اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ عالمی اختراع میں ہندوستانی ٹیلنٹ کے تعاون کی تصدیق کرتا ہے۔' بھارت کے 73 ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر وزارت داخلہ نے سندر پچائی کو پدم بھوشن سے نوازنے کا اعلان کیا تھا۔

پدم بھوشن حاصل کرنے کے بعد اپنی ایک بلاگ پوسٹ میں سندر بچائی نے کہا 'ہندوستان میرا ایک حصہ ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ '

