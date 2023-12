نگران وزیراعلیٰ کا اچانک دورہ:ایف آئی آرکے اندراج میں تاخیر پر ایس ایچ او معطل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی غیراعلانیہ دورے پر تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن پہنچ گئے۔

تھانے میں موجود سائلین نے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر کے حوالے سے شکایات کیں جس پر انہوں نے نوٹس لیتے ہوئےایس ایچ او کو معطل کردیا۔تھانے میں موجود خواتین اور مردوں نے بار بار چکر لگانے کے باوجود ایف آئی آر کا اندراج نہ کرنے کے بارے میں شکایات کی تھیں،جس پر انہوں نے ایس پی اقبال ٹاؤن کو فوری طور پر طلب کیا اور کہا کہ سائلین کی درخواستوں پر ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر برداشت نہیں،ایف آئی آر فوری درج ہونی چاہئیں۔

محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک پر شہریو ں کی درخواستوں پر کارروائی کاجائزہ بھی لیا ۔نگران وزیراعلیٰ نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز کے بارے میں پوچھا ،انہوں نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے کے جرم میں حوالات میں بند نوجوانوں کو قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد رہا کرنے کاحکم دیدیا۔

Visited Police Station Iqbal Town today. Received complaints about non-registration of FIRs. No tolerance for this lapse. Suspended SHO and warning given to the DSP. Registration of FIR is a right that must be honored. #Accountability#PunjabPolice pic.twitter.com/YzHNxmeXqN