پہلا ٹی 20: پاکستان ویمن ٹیم کی نیوزی لینڈ کو شکست

ڈونیڈن: (ڈیلی پاکستان آن لائن) پہلے ٹی 20میں پاکستان ویمن ٹیم نے نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔

تفصیلات کے مطابق ڈونیڈن میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ ویمنز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 127 رنز بنائے۔قومی ویمنز نے 18.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔

پاکستان کی جانب سے اوپنرشوال ذوالفقار نے 41 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ فاطمہ ثنا نے 18 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔

فاطمہ ثنا اپنی شاندار باؤلنگ کے سبب پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔قومی ٹیم نے میچ میں میزبان نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرایا جو پاکستان ویمنز کی 9 ٹی 20میچز میں پہلی کامیابی ہے۔

دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی 20میچ 5 دسمبرکو کھیلا جائے گا۔

???? FIRST T20I WIN OVER NEW ZEALAND @aliya_riaz37 and @maroof_bismah 's unbroken 39-run stand sees Pakistan claim a memorable victory! ???? #NZWvPAKW | #BackOurGirls pic.twitter.com/4BSoqPKjIR

Player of the match



In her first T20I since the return from injury, @imfatimasana bowls an outstanding spell of 3-18 #NZWvPAKW | #BackOurGirls pic.twitter.com/dbKBJDGXFi