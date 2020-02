”کوہلی کی قیادت میں بھارتی ٹیم کو دیکھ کر عمران خان کی ٹیم یاد آ گئی“ کس مشہور سابق بھارتی کرکٹر نے ویرات کوہلی کا موازنہ عمران خان سے کر دیا اور کیوں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق بھارتی کرکٹر اور مشہور کمنٹیٹر سنجے منجریکر نے بھارتی کپتان ویرات کوہلی کا قومی ٹیم کے سابق کپتان اور عظیم آل راؤنڈر عمران خان سے موازنہ کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم ویرات کوہلی کی زیر قیادت بہترین کھیل پیش کر رہی ہے جس نے حال ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز میں 0-5 سے کلین سوئپ کیا اور یہ کارنامہ انجام دینے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔بھارتی ٹیم کی اس شاندار کارکردگی پر دنیا بھر کے سابق کرکٹرز تعریف کر رہے ہیں لیکن سنجے منجریکر اپنی ٹیم کی کارکردگی سے اس حد تک خوش ہیں کہ انہوں نے کوہلی کا موازنہ پاکستان کے سابق عظیم کپتان عمران خان سے کر دیا ہے۔

سنجے منجریکر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ویرات کوہلی کے انداز قیادت کا عمران خان سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم میں بے پناہ اعتماد نظر آتا ہے۔انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عمران خان کی زیر قیادت جیتنے کے مختلف طریقے ڈھونڈے اور اکثر ہارتے ہوئے میچز میں فتح حاصل کی، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ٹیم میں بے پناہ یقین ہو۔

India under Virat in NZ reminds me of Pakistan under Imran. Strong self belief as a team. Pakistan under Imran found different ways of winning matches, often from losing positions. That only happens when the self belief is strong.