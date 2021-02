آئی سی سی کی جانب سے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی تعریف بھارتیوں کو ہضم نہ ہو سکی، سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں؟ جان کر ہر پاکستانی مسکرا اٹھے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی تعریف بھارتیوں کو ہضم نہ ہو سکی جنہوں نے ریاست ہماچل پردیش میں واقع دھرم شالا سٹیڈیم کو زیادہ خوبصورت قرار دینا شروع کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں اس نے گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی تعرف کی اور کہا کہ مجھے اس جیسا کوئی دوسرا سٹیڈیم دیکھاﺅ۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد کئی غیر ملکی کرکٹرز کی جانب سے بھی اس سٹیڈیم کی خوبصورتی کی بے حد تعریف کی گئی۔

چند روز قبل حسن علی پر آئی سی سی کی ٹرولنگ پر شاباش کہنے والے بھارتی مداح اب پاکستانی سٹیڈیم کی تعرف پر تلملا اٹھے ہیں اور ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے جس میں بھارتیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ہاں ریاست ہماچل پردیش کے شہر دھرم شالا میں موجود سٹیڈیم گوادر کے سٹیڈیم سے زیادہ خوبصورت ہے۔

????️ Show us a more picturesque sports venue than the Gwadar cricket stadium in Balochistan.

We'll wait...

???? @falamb3 pic.twitter.com/lz6nUGr9HH