’میں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوں‘ سابق فحش اداکارہ میا خلیفہ کھل کر میدان میں آگئیں، مودی سرکار کو مرچیں لگادیں

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) فحش فلموں کی سابق لبنانی اداکارہ میاخلیفہ نے کھل کر بھارتی کسانوں کی حمایت کردی۔

میا خلیفہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ کیا انہوں نے نئی دلی میں انٹرنیٹ معطل کردیا ہے؟

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU