سری لنکا اور ویسٹ انڈیز سیریز پر بھی منسوخی کے سائے منڈلانے لگے

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)سری لنکن کوچ مکی آرتھراور مڈل آرڈر بلے باز تھریمانے کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے،جس کے بعد سری لنکا اور ویسٹ انڈیز سیریز پر منسوخی کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔

دونوں ٹیموں کے درمیان سریز رواں ماہ کے آخر میں کھیلی جانی تھی۔گزشتہ روز سری لنکن ٹیم اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ لیے گئے تھے جن میں سے کوچ مکی آرتھر اور بلے باز تھریمانے کا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد سری لنکن ٹیم کی روانگی کو ری شیڈول کیا جائے گا۔

Hi guys got the news that I’m positive for covid 19. I have got zero symptoms and I still don’t know where I infected the virus. But I have been informed authorities necessary details to prevent it going to others. Stay safe people. ✌️????