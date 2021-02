نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)حکومت کی پالیسیوں سے ناخوش بھارتی وزیراعظم کے بھائی پرہلاد مودی نے ائیر پورٹ پر دھرنا دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی کے بھائی پرہلاد مودی لکھنو ائیرپورٹ پر دھرنا دئیے بیٹھے ہیں ،انکا کہنا ہے کہ پولیس ان کے لوگوں کو روک رہی ہے۔

واضح رہے کہ پرہلاد مودی آل انڈیا فیئر پرائس شاپس فیڈریشن کے نائب صدر ہیں۔پرہلاد مودی اس سے قبل بھی حکومت پر تنقید کرچکے ہیں۔ ایک سابقہ بیان ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت عوام کی توقعات کو پورا کرنے میں ناکام ہوگئی ہے اور عوامی مسائل کے حل کے لئے قوت ارادی نہیں رکھتی۔

PM Narendra Modi's brother Prahlad Modi stages sit-in at Lucknow airport, says police stopped his supporters: Airport official