 29ہزار سے زائد افرادبے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے باہر نکال دئیے گیے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشترنے کہا ہے جعلی اعدادوشمار کو 29 ہزار9سو 61 افراد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ نکالے جانے والے افراد میں سے 15 ہزار326 لوگ پنش لے رہے تھے273 لوگ سرکاری ملازم 9ہزار 991 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مقرر ہ کردہ حد سے زائد تنخواہ جبکہ 4ہزار 371 لوگ نامعلوم اداروں میں ملازم تھے۔

واضح ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2019 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے 8 لاکھ 20ہزار 165 لوگوں کو نکالایا گیا جن میں سے 1 لاکھ 42 ہزار 556 افراد سرکاری ملازم تھے۔

BISP data cleaning under #Ehsaas Governance Framework: In 2019,BISP exited 820,165 individuals from its beneficiaries' list, of which 142,556 were govt servants. As more data became available in 2020,an additional 29,961 benef hv also been made ineligible.