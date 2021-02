بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی کسانوں کے حق میں میدان میں آگئے

نیودہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کسانوں کے احتجاج پر جاری ٹویٹس کی جنگ میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی بھی کود پڑے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسان ہمارے ملک کا اہم حصہ ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کپتان ویرات کوہلی کا کہنا تھا کہ اختلاف کے اس وقت میں ہمیں اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے،کسان ہمارے ملک کا اہم حصہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیز ایسا حل تلاش کرلیں گی جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔انہوں نے اپنی ٹویٹ میں #IndiaTogether کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی گلوکار ریحانہ کی ٹویٹ کے بعد ٹویٹر جنگ کا عالمی میدان بنا ہوا ہے،کسانوں کے حق میں اور کسانوں کے خلاف ٹویٹس کا ایک سلسلہ جاری ہے،جس میں انڈین فلم انڈسڑی کے اہم لوگوں سمیت دنیا کی معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔دولجیت دوسانجھ،میا خلیفہ،کنگنا رناوت،اکشے کمار سمیت متعدد اہم شخصیات کل سے کسانوں کے احتجاج بارے ٹویٹس کرچکی ہیں۔

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I'm sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether