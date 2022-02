متحدہ عرب امارات کی حدود میں تین ڈرونز داخل، پھر کیا ہوا؟

ابوظہبی (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات نے 3 دشمن ڈرونز مارگرانےکا دعویٰ کیا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق اماراتی وزارت دفاع کے مطابق متحدہ عرب امارات نے غیر آبادی والے علاقوں سے خلیجی ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے تین ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔

MOD announces interception and destruction, away from populated areas, of three hostile drones that penetrated UAE airspace at dawn today, 2/2/2022. MOD confirms it is ready to deal with any threats and is taking all necessary measures to protect the state and its territory. pic.twitter.com/xXvbsQByP6