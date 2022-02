واٹس ایپ کے انتہائی مقبول فیچر ’’ ڈیلیٹ فار ایوری ون‘‘ میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا

نیویارک (ویب ڈیسک)واٹس ایپ صارفین کی سہولت اور ضرورت کے مطابق ایپ میں تبدیلیاں جاری رکھتا ہے اور کچھ عرصہ قبل بھیجے گئے غلط پیغام جو ہٹانے کیلئے خصوصی فیچر متعارف کروایا گیا تھا جس کی صارفین لمبے عرصہ سے مانگ کر رہے تھے تاہم اب اس فیچر میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیاہے ۔

واٹس ایپ کے ڈیلیٹ فار ایوری ون' فیچر کی مدد سے صارفین ابھی اپنے پیغامات کو ایک گھنٹے، 8 منٹ اور 16 سیکنڈزکے اندر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تاہم اب کمپنی اس فیچر میں ایک بڑی تبدیلی لانے پر غور کر رہی ہے۔

???? WhatsApp beta for Android 2.22.4.10: what's new?

WhatsApp is now planning to extend the time limit to delete messages for everyone in a future update: from "1 hour, 8 minutes, 16 seconds" to "2 days, 12 hours"!https://t.co/Dxn7zUPM3n