285 سے زائد فلموں میں اداکاری کرنے والے بالی ووڈ کے سینئر اداکار دنیا سے رخصت ہو گئے، انڈسٹری میں سوگ

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار رمیش دیو 93 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہوں نے ممبئی کے کوکیلا بین امبانی ہسپتال میں زندگی کی آخری سانسیں لیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق رمیش دیو کے بیٹے اجینکیا نے اپنے والد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور ان کی بائی پاس سرجری بھی ہوئی تھی۔ ہم انہیں آج ہسپتال لے کر گئے لیکن دل کا دورہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ جانبر نہ ہوسکے۔ اداکار کی آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی۔رمیش دیو کی موت پر اداکارہ مادھوری ڈکشٹ اور ارمیلا ماٹونڈکر سمیت متعدد فنکاروں نے غم کا اظہار کیا ہے۔

واضح رہے کہ اداکار رمیش دیو اپنے طویل کیریئر میں 285 سے زائد ہندی، 190 مراٹھی اور 30 مراٹھی ڈراموں میں کام کرچکے تھے۔ ان کی فلموں میں ’’آنند‘‘، ’’آپ کی قسم‘‘، ’’میرے اپنے‘‘، ’’مسٹر انڈیا‘‘،’’کھلونا‘‘ اور ’’ہلچل‘‘ وغیرہ شامل ہیں۔

Saddened to hear the news of evergreen personality, Shri. Ramesh Deo ji. Condolences to the family ???????? #RIP ???????? #RameshDeo sir ????????